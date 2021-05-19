Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы

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19 мая 2021, 14:31

Фото: соцсети

Мэр столицы в ходе осмотра нового спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями в Коломенском проезде сообщил, что в Москве за последние годы построено около 145 больших спортивных объектов.



«Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям. Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности - на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, - заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах», - отметил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что в новом спортивном комплексе можно будет не только заниматься физической подготовкой, но и получить специальную реабилитацию.



«Надеюсь, что он будет очень востребован: тысячи людей, сильных духом, будут приходить и заниматься спортом и оздоровлением», - отметил мэр столицы.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что спорткомплекс в Коломенском проезде начнет работу уже в ближайшее время. В двухэтажном здании с подземным этажом созданы 100% безбарьерная среда и все необходимые условия для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников.



В спорткомплексе оборудованы крытый бассейн на четыре плавательные дорожки для спуска и подъема, в который установлено специальное устройство, позволяющее плавно входить в воду; малый терапевтический бассейн для проведения лечебных процедур, зона гидромассажа, универсальный спортивный зал и тренажерный зал для силовых тренировок, а также зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации с пневматическими тренажерами. Имеется и специальный реабилитационный тренажер David для восстановления пояснично-крестцового, грудного и шейного отделов позвоночника, плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов. С его помощью можно укрепить межсуставные мышцы и соединения, увеличить объем движений.



Уточняется, что в планах правительства Москвы до конца 2021 года - завершить строительство еще более 20 объектов спорта.





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