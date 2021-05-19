Наталья Сергунина: 25 мая открывается прием заявок от НКО на конкурс грантов Мэра Москвы

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19 мая 2021, 10:49

Фото: соцсети

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) начнется 25 мая в 15:00. К участию приглашаются НКО, которые реализуют благотворительные, культурные, молодежные и другие социально ориентированные проекты. Подать заявку можно до 15:00 24 июня.



«В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность», - приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра столицы.



Сообщается, что в текущем году конкурс вновь будет проходить в 12 номинациях, среди них: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Молодежь Москвы», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Творческая Москва», «Городские инновации». Призовой фонд составит 400 млн. руб. Организации, ведущие деятельность более года, смогут претендовать на гранты до 5 млн. руб. Для молодых НКО, зарегистрированных свыше полугода назад, предусмотрена поддержка до 500 тыс. руб.



Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что некоммерческие организации играют большую роль в общественной, культурной и многих других сферах жизни. Многие из них являются давними партнерами правительства Москвы в реализации важнейших городских программ. Задача столичных властей - поддержать проекты, которые делают жизнь горожан лучше и комфортнее.



Уточняется, что для участия в конкурсе НКО необходимо работать в Москве более шести месяцев, не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. У организации не должно быть задолженностей по уплате налогов. Чтобы подать заявку, нужно три документа: гарантийное письмо о соответствии организации условиям конкурса, устав и заявление. С формой заявки, формой договора, порядком и сроками оценки заявок можно ознакомиться на сайте конкурса.



Во время подготовки к конкурсу претенденты на грант могут принять участие в экспресс-курсе образовательной программы «НКО Лаб». На вебинарах, очных мастер-классах и индивидуальных консультациях специалисты расскажут, как обосновать актуальность проекта, правильно сформулировать его цели и задачи, найти единомышленников и партнеров для реализации инициативы. Расписание занятий экспресс-курса опубликовано на сайте конкурса. Здесь же можно зарегистрироваться на мероприятия и консультации. Кроме того, участники могут задать вопросы, связанные с подготовкой к конкурсу, по телефону: +7 (495) 657-65-38.



За последние пять лет проведения конкурса более тысячи организаций получили гранты на реализацию своих инициатив. В 2020 году формат конкурса был обновлен. Теперь участие в нем могут принять и НКО, которые действуют более шести месяцев, а для организаций, которые работают от года, сумма гранта выросла до 5 млн руб. Кроме того, упростили процедуру подачи заявки, сократив до трех число предоставляемых документов. Благодаря изменениям в 2020 году к конкурсу присоединилось в два раза больше НКО, чем в 2019 году.





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