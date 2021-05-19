Собянин рассказал, как проходят Дни исторического наследия в Москве

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19 мая 2021, 10:37 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходят Дни исторического наследия в столице.



«Ежегодно в апреле-мае мы проводим Дни исторического и культурного наследия – экскурсии по уникальным памятникам Москвы, большинство из которых в обычное время закрыты для свободного посещения. Например, здания посольств зарубежных стран. Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы», - написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.



Он отметил, что впервые для широкой публики распахнет свои двери Городская усадьба Г.А.Каратаевой – И.В.Морозова в Леонтьевском переулке, 10. Когда-то здесь находилось германское посольство. Именно отсюда ранним утром 22 июня 1941 г. немецкий посол фон Шуленбург повез в Кремль ноту об объявлении войны Советскому Союзу.



Во время Великой Отечественной войны в доме работало Совинформбюро, а в последующие годы размещались посольства ГДР и Кубы.



В 2014-19 гг. ГлавУпДК при МИД России провел комплексную реставрацию фасадов и интерьеров исторического здания. Сегодня усадьба предстает перед нами во всей своей первозданной красе.



Впервые для посещения открывается и Доходный дом купца В.Е.Быкова по адресу: 2-я Брестская ул., д.19/18, стр.1. Он был возведен по проекту архитектора Льва Кекушева, а спустя столетие пришел в аварийное состояние. Реставраторы вернули памятник к жизни, и теперь он вновь украшает облик Москвы, радует глаз поклонников истории и культуры.



Сергей Собянин рассказал, что много нового и интересного о московской архитектуре можно узнать, посетив знаковые объекты столицы, реставрация которых была завершена в прошлом году.



«Вся эта красота – результат масштабной реставрационной программы города.



За последние 10 лет мы привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия. Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз. А доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95%», - отметил столичный градоначальник.



Мэр Москвы подчеркнул, что в 2021 г. планируется завершить реставрацию еще примерно 100 творений минувших эпох. Среди них знаменитая ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель Городской усадьбы Д.Ф.Новикова – А.Н.Давыдова на Большой Ордынке, Городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке, несколько павильонов ВДНХ.



В блоге отмечается, что информацию об экскурсионной программе Дней исторического и культурного наследия можно найти на сайте «Узнай Москву».





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