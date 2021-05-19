Правительство утвердило новый порядок регистрации по месту жительства и пребывания

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19 мая 2021, 09:53 Источник: Правительство России

Правительство России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил новый порядок регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Обновленные правила начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Согласно последней информации, регистрация будет доступна в электронной форме на портале Госуслуг. Чтобы оформить прописку, можно будет подать заявление на сайте, а затем посетить регистрирующий орган и поставить отметку в паспорте. Чтобы сделать временную регистрацию, никуда не придется ходить – свидетельство можно будет получить по почте.

Кроме того, новыми правилами установлен экстерриториальный принцип услуги. Граждане России смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения – любое профильное подразделение, расположенное на их территории.

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