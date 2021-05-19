На Южном Урале снижается число должников по алиментам

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2021, 08:39 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Сейчас на исполнении находится порядка 20 тысяч производств.

Проблема выплаты алиментов в регионе обсуждалась во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс». Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Юлия Третьякова отметила, что последнее время на Южном Урале наблюдается снижение числа должников по алиментам: в 2020 году исполнительных производств по взысканию алиментов насчитывалось 40 тысяч, в 2019 — 43 тысячи. А ранее их количество доходило до 60 тысяч. Также Юлия Третьякова добавила, что увеличивается объем взысканных средств: в 2020 году он составил 636 миллионов рублей, что на 148 миллионов больше, чем в 2019.

Однако в Челябинской области остаются недобросовестные родители, которые никак не реагируют на применяемые судебными приставами меры взыскания алиментов. Обращения с соответствующими жалобами поступают в адрес уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Как отметила детский омбудсмен Евгения Майорова, судебным приставам не хватает ряда полномочий: например, обязать должников трудоустраиваться, а также определять физическое местонахождение неплательщиков с помощью систем видеофиксации. Помочь мамам или папам, одним воспитывающим ребенка, может и алиментный фонд, создание которого обсуждается на федеральном уровне.

Управление службы судебных приставов напомнило, что узнать о наличии долгов и погасить их можно с помощью специального сервиса «Банк исполнительных производств» и портала государственных услуг.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости