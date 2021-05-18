«Время женщины»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2021, 22:36 Виктория Хорт

Фото: личный архив

Так австралийская певица Перукуа назвала свою новую концертную программу, которую представит 5 июня в ДК Ленсовета.

Выступление артистки посвящено истинной природе и неподдельной красоте, свойственной каждой представительнице слабого пола.

“Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. Голос Перукуа мистический, потусторонний и бесконечно страстный, по-настоящему уникальный. Я даже не знаю с кем бы я мог сравнить этот вокал из всего что я слышал… Мощное вибрато, глубокий сильный нижний регистр, абсолютно новый звук. Если вы соберетесь послушать Перукуа, приготовьтесь к путешествию, которое вы не забудете никогда…” - так отзывается о таланте певицы авторитетный музыкальный критик Чак Тейлор.



Больше года прошло с последнего выступления Перукуа в России. Своим божественным голосом она покорила СК "Олимпийский", Крокус Сити Холл, Московский Международный Дом Музыки, КЗ им. П.И. Чайковского и др. площадки страны.



История её жизни – словно готовая статья для глянцевого журнала, только всё в ней – правда. Перукуа начинала с традиционного джаза, прославившись ещё в Австралии. После первого замужества жила в Америке чуть ли не в индейской резервации, приобщаясь к культуре коренного населения, сочетая в музыке и индейские мотивы, и соул. Позже – новая любовь, переезд в Европу, новая музыка и поиск себя через блюз, лаунж, электронику. Одна вещь всегда оставалась неизменной – её восхитительный вокал, её главный инструмент, узнаваемый с первых слов любой песни.

Питер Рафэлсон, музыкальный продюсер, чьи песни исполняли Мадонна, Бритни Спирс, Элтон Джон, убежден, что уникальное сочетание различных музыкальных культур и таланта делают Перукуа певицей, чью страсть невозможно не почувствовать и в чей голос невозможно не влюбится.



Получив великолепное джазовое образование, она впоследствии интегрировала в свою музыку все самое лучшее из соула, мелодий коренных американских индейцев, классической индийской музыки, ближневосточных мотивов и битов электронной музыки, составив уникальную музыкальную композицию, пронизанную тонкими нотами женской чувственности и глубины.



В субботу, 5 июня, в семь часов вечера в Доме культуры имени Ленсовета Перукуа снова подарит всем зрителям счастье насладиться ее удивительным голосом и встретить долгожданное лето в прекрасном настроении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости