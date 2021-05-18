Автограф-сессия в ЦДМ или куда стояли все эти люди?

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18 мая 2021, 18:00 Анастасия Иванова

Фото из ЦДМ

16 мая в центре Москвы, а точнее в Центральном Детском Магазине собралось несколько тысяч человек. Именно такая большая толпа стояла за покупкой комикса и на автограф-сессию с актерами фильма Майор Гром: Чумной Доктор.

Автограф-сессия была запланирована на 12 часов дня, но многие встали в очередь еще задолго до открытия магазина. Невероятного масштаба толпа оккупировала весь первый этаж ЦДМ. Практически сразу мероприятие пошло не по сценарию: продажу комиксов то закрывали, то открывали из-за того, что толпа буквально сносила стенды продажи. Организаторы максимально пытались упорядочить толпу и обеспечить безопасность каждого гостя. Но вскоре наплыв людей стал неуправляемым.



В конце концов главному редактору издательства Bubble Роману Коткову пришлось принять решение о немедленном закрытии мероприятия и всех распустить по домам, чтобы обеспечить безопасность посетителей.



Данное решение вызвало неоднозначную реакцию фанатов. Буквально в считанные часы в интернете появилось масса комментариев и отзывов о прошедшем мероприятии. Кто-то похвалил ребят за принятое решение и поддержал, но были и разочарованные, кто негативно высказывался.



18 мая ЦДМ временно прекратил работу, в связи с нарушением эпидемиологических мер.

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