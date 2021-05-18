Снова в Крыму подросток за рулем машины попал в ДТП. Погиб

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18 мая 2021, 17:53 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

На этот раз авария случилась по дороге в районе села Родниковое (Симферополь-Евпатория).



ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мерседесом». В результате водитель «Жигулей» погиб – им оказался 15-летний крымчанин. Как он попал за руль машины выясняется.



Напомним, что в марте 2021 года в Николаевке подросток за рулем легкового автомобиля не справился с управлением и сбил велосипедиста. Тогда обошлось без жертв.

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