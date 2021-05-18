Собянин открыл Музей транспорта Москвы и павильон «Цветоводство» на ВДНХ

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18 мая 2021, 16:59

Фото: соцсети

Мэр столицы открыл выставочную площадку Музея транспорта Москвы в павильоне «Транспорт СССР» и новую экспозицию павильона «Цветоводство».



«Сегодня мы открываем сразу два музея. Первый - выставочное пространство Музея транспорта и первая экспозиция посвящены историческому заводу АЗЛК «Москвич», который стал по сути дела основой всей автомобильной промышленности страны. Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал этот прекрасный завод. Площадка «Москвича» также работает на автомобилестроение и высокие технологии», - отметил Сергей Собянин.



По его словам, в павильоне «Транспорт СССР» будут проводиться выставки, посвященные разным сюжетам истории транспортного комплекса столицы.



«Здесь, конечно, можно увидеть очень уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения. На этом выставка не заканчивается, а наоборот, только начинается. Через несколько месяцев здесь будут новые экспозиции, посвященные уже будущему транспорта», - подчеркнул Сергей Собянин.



Мэр Москвы рассказал о планах открытия 15 объектов культуры в 2021 году:



«ВДНХ продолжает развиваться и открывать новые общественные пространства, музеи. В этом году будет открыто 15 объектов: музеи, экспозиции, которые будут, конечно, интересны для москвичей».



Он сообщил, что на ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев: музей российских железных дорог, музей современного транспорта и спортивных машин.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы отмечает, что экспозиция «Мечта москвича» занимает четыре зала павильона №26. Ее посетители увидят 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 других артефактов из коллекций Музея транспорта столицы.



В зале главной экспозиции посетители попадут в кадры-инсталляции советских фильмов: «Сердца четырех», «Осторожно, бабушка!», «Зеленый огонек», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит». Также желающие могут посетить «съемочную площадку» фильма «Зеленый огонек» и сняться в одном из его эпизодов, а потом скачать видео со своим участием и разместить его в социальных сетях. Дети могут посмотреть мультфильм о процессе создания автомобиля. В зале истории завода гости смогут найти в картотеке чертежи, фотографии и книги о «Москвиче». Для посетителей выставки организован бесплатный трансфер от станции метро «ВДНХ» до парковки «Москвариума».



К сентябрю 2021 года планируется запуск просветительской программы для детей и взрослых и открытие детской студии автомобильного дизайна.



Специально для павильона «Цветоводство» была подготовлена современная мультимедийная экспозиция, посвященная столичной природе, цветоводству и ландшафтному дизайну. Экспозиция включает сады «Четыре сезона» - пространство с четырьмя ландшафтными экспозициями и четырьмя тематическими арт-объектами. Здесь можно будет не только познакомиться с современными тенденциями озеленения, но и отдохнуть, наслаждаясь красотой и ароматом растений. Арт-павильон «Метаморфозы природы» представляет собой интерактивное мультимедийное пространство, посвященное бабочкам и цветам. В «Доме муравья» можно увидеть живых муравьев, ознакомиться со строением их семьи и жизни внутри формикария. С помощью специальных очков посетитель может виртуально «пожить жизнью муравья».





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