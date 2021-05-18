Роспотребнадзор временно закрыл детский универмаг на Лубянской площади

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18 мая 2021, 16:56 Источник: ТАСС

ЦДМ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральный детский магазин в Москве опечатан за нарушение профилактических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия, сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Была проведена проверка, в ходе которой найдены серьезные нарушения со стороны администрации универмага:не был обеспечен в полной мере контроль за соблюдением посетителями перчаточно-масочного режима, отсутствовало обеззараживающее воздух оборудование, не было нужного запаса дезинфицирующих средств. Также проверяющие не увидели результаты COVID-тестов персонала магазина универмага.

Возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В прошедшие выходные в магазине прошла автограф-сессия с участием звезд фильма "Майор Гром. Чумной Доктор". Очередь желающих пообщаться с ними выстроилась даже за пределами магазина на Лубянке. Это, вероятно, и послужило поводом для проверки магазина на предмет соблюдения профилактических мер.

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