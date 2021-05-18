Абхазия упростила пересечение границы с Россией для туристов

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18 мая 2021, 16:22 Источник: Свободная пресса

Абхазия, фото: pixabay.com

Процедуру пересечения российско-абхазской границы для туристов из Российской Федерации упростят. Автотранспорт с туристами будет досматриваться вне очереди, досмотр в салоне будет проходить без высадки пассажиров.

Для ускорения пограничного и таможенного контроля автобусы и микроавтобусы с туристами и экскурсантами могут двигаться по выделенной для спецтранспорта полосе. Обязательным требованием является присутствие в них с организованными группами туристов сотрудников 7-го отдела Госслужбы охраны, прикрепленных в качестве сопровождающих.

Соответствующее распоряжение дал президент республики Аслан Бжания.

В Абхазии надеются принять в 2021 году 1,1 миллион туристов из РФ.

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