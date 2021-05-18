Абхазия упростила пересечение границы с Россией для туристов

Процедуру пересечения российско-абхазской границы для туристов из Российской Федерации упростят. Автотранспорт с туристами будет досматриваться вне очереди, досмотр в салоне будет проходить без высадки пассажиров.
Для ускорения пограничного и таможенного контроля автобусы и микроавтобусы с туристами и экскурсантами могут двигаться по выделенной для спецтранспорта полосе. Обязательным требованием является присутствие в них с организованными группами туристов сотрудников 7-го отдела Госслужбы охраны, прикрепленных в качестве сопровождающих.
Соответствующее распоряжение дал президент республики Аслан Бжания.
В Абхазии надеются принять в 2021 году 1,1 миллион туристов из РФ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.