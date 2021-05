Тренд на «здоровое» строительство набирает обороты в России

Аргументы Недели → Общество

18 мая 2021, 13:44 Татьяна Михайлова

Спрос на возведение объектов со здоровой средой вырос за последний год.

Международный стандарт строительства зданий WELL Building Standard ориентирован на здоровье и благополучие человека в здании. Он основан на научных исследованиях, которые проводились в течение 7 лет медиками и архитекторами. Главнейшая задача WELL Building Standard — улучшение качества среды.

Как отметила директор по коммуникациям HPBS Анна Завалеева в ходе подготовки к VIII Международному форуму и выставке 100+ TechnoBuild, в стандарте содержится 10 концепций, которые объединяют 108 критериев и свыше 250 требований. WELL Building Standard предполагает внедрение решений по улучшению качества воздуха, воды и освещения. WELL-сертификаты уже имеют 424 объекта по всему миру, еще около 7 тысяч проектов находятся в стадии их получения.

С распространением COVID-19 распространение получило новое направление — WELL Health-Safety Rating, оно более популярно, чем WELL Building Standard. Объектов, возведенных в соответствии с WELL Health-Safety Rating, насчитывается 3,7 тысяч, они есть и в российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Рязани и Самаре.

Сертификат WELL Building Standard действителен в течение 3-х лет. Процесс WELL-сертификации затруднителен и требует значительных финансовых затрат. Однако, эти факторы не препятствуют активному развитию «здорового» строительства.

Добавим, что на 100+ TechnoBuild здоровому и зеленому строительству будет посвящена отдельная секция. Мероприятие пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

