Крым находится в многолетнем минимуме по осадкам

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18 мая 2021, 13:34 Источник: Аргументы Недели-Крым

Фото из открытых источников

2020 год был годом рекордной засухи. В этом году воды с неба выпадет больше, но все равно недостаточно.



Распространяя эту информацию источники ссылаются на крымского климатолога Владимира РЯБОВА, заявившего на днях, что «Сезона дождей не будет. Крым находится в многолетнем минимуме по количеству выпадающих осадков».



Сколько продлится засушливый период РЯБОВ не уточнил.

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