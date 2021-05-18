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Крым находится в многолетнем минимуме по осадкам

, 13:34 Источник: Аргументы Недели-Крым

Крым находится в многолетнем минимуме по осадкам
Фото из открытых источников

2020 год был годом рекордной засухи. В этом году воды с неба выпадет больше, но все равно недостаточно.

Распространяя эту информацию источники ссылаются на крымского климатолога Владимира РЯБОВА, заявившего на днях, что «Сезона дождей не будет. Крым находится в многолетнем минимуме по количеству выпадающих осадков».

Сколько продлится засушливый период РЯБОВ не уточнил.

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