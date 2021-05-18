Депутат МГД Валерий Головченко: В столице высокий спрос на нефинансовые меры поддержки малого бизнеса

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18 мая 2021, 13:22

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил, что в столице существует высокий спрос на нефинансовые меры поддержки малого бизнеса.



«Анализируя статистику обращений в ГБУ «Малый бизнес Москвы», можно четко проследить, что нефинансовые меры поддержки пользуются стабильно высоким спросом. Из 25 тыс. обращений в службу 33% касались именно этих механизмов. Обучение, участие в мероприятиях, выставках, запрос на общение с коллегами - это все широко используется для помощи предпринимательству», - рассказал Валерий Головченко.



По его словам, вторым по частоте запросом является консультативная помощь по вопросам регистрации бизнеса и бесплатной помощи в формировании пакета документов - с такими запросами в I квартале обратились более 3 тыс. начинающих предпринимателей, что составило 12% от общего числа обращений.



«Обращения по вопросам финансовых мер поддержки составляют 11,7% от общего числа запросов. Город сегодня предоставляет множество вариантов субсидий, компенсирует различные виды расходов - это и лизинговые платежи, и выставочная деятельность, и онлайн-реклама, и расходы на коммунальные услуги, и компенсация франчайзинговых платежей - есть из чего выбрать», - отметил депутат Мосгордумы.



Столичные предприниматели также обращались за консультациями по оптимальному налоговому режиму, формированию деклараций в упрощенном режиме и другим вопросам налогообложения.



«В целом, это позитивная тенденция: предприниматели готовы пользоваться всем спектром городских механизмов помощи малому и среднему бизнесу, а нематериальные факторы так же важны, как материальные. Запрос на все виды поддержки будет только расти, потому что полноценное содействие и участие городских властей - это неотъемлемая часть хорошего делового климата», - сказал Валерий Головченко.



Депутат уточнил, что обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы» можно как онлайн - на портале mbm.mos.ru, так и лично: в столице действует сеть центров услуг для бизнеса, а кроме того, работает кол-центр - звонки принимаются по телефону: 8(495) 225-14-14.





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