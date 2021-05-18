На реализацию проектов южноуральцев выделено еще 400 миллионов рублей
18 мая 2021, 13:10 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Распоряжение подписано губернатором Челябинской области.
Из областного бюджета будет дополнительно направлено 400 миллионов рублей на финансирование проектов, предложенных жителями Челябинской области в рамках инициативного бюджетирования. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписано губернатором Алексеем Текслером. Получить поддержку смогут идеи по благоустройству, проведением культурно-массовых мероприятий и другие инициативы.
Алексей Текслер отметил, что конкурс востребован среди южноуральцев, в этом году в нем участвовали 730 проектов. Победителями стали 308 инициатив, на их реализацию суммарно выделено 750 миллионов рублей.
Главам муниципалитетом, управлению внутренней политики и министерству финансов поручено быстро довести второй транш до муниципалитетов.
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