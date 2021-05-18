На реализацию проектов южноуральцев выделено еще 400 миллионов рублей

Аргументы Недели → Общество

18 мая 2021, 13:10 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Распоряжение подписано губернатором Челябинской области.

Из областного бюджета будет дополнительно направлено 400 миллионов рублей на финансирование проектов, предложенных жителями Челябинской области в рамках инициативного бюджетирования. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписано губернатором Алексеем Текслером. Получить поддержку смогут идеи по благоустройству, проведением культурно-массовых мероприятий и другие инициативы.

Алексей Текслер отметил, что конкурс востребован среди южноуральцев, в этом году в нем участвовали 730 проектов. Победителями стали 308 инициатив, на их реализацию суммарно выделено 750 миллионов рублей.

Главам муниципалитетом, управлению внутренней политики и министерству финансов поручено быстро довести второй транш до муниципалитетов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости