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На реализацию проектов южноуральцев выделено еще 400 миллионов рублей

, 13:10 Источник: Правительство Челябинской области

На реализацию проектов южноуральцев выделено еще 400 миллионов рублей
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Распоряжение подписано губернатором Челябинской области.

Из областного бюджета будет дополнительно направлено 400 миллионов рублей на финансирование проектов, предложенных жителями Челябинской области в рамках инициативного бюджетирования. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписано губернатором Алексеем Текслером. Получить поддержку смогут идеи по благоустройству, проведением культурно-массовых мероприятий и другие инициативы.

Алексей Текслер отметил, что конкурс востребован среди южноуральцев, в этом году в нем участвовали 730 проектов. Победителями стали 308 инициатив, на их реализацию суммарно выделено 750 миллионов рублей.

Главам муниципалитетом, управлению внутренней политики и министерству финансов поручено быстро довести второй транш до муниципалитетов.

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