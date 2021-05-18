Какие объекты будут благоустроены — решать южноуральцам

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18 мая 2021, 13:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 мая.

Пресс-служба правительства сообщает, что жители Челябинской области могут выбрать, какие проекты по благоустройству будут реализованы в их населенных пунктах. В голосовании, которое проходит на портале 74.gorodsreda.ru, можно участвовать с 14 лет.

«Нам важно, чтобы проекты, которые мы будем реализовывать в следующем году, были востребованы населением: чтобы скверы не пустовали, а в них гуляли семьи, чтобы на детских площадках играли дети, а в скейт-парках оттачивали мастерство скейтбордисты. Я вижу, что тема городской среды близка и важна нашим гражданам», — подчеркнул министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Для голосования нужно зайти на платформу 74.gorodsreda.ru и авторизоваться с помощью портала государственных услуг. Также передать свои пожелания можно с помощью волонтеров, они работают в МФЦ и ТРК каждый день.

По вопросам голосования можно обращаться по телефону 8 (800) 600 2013, кол-центр работает круглосуточно.

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