Сергунина рассказала, что представит Москва на выставке туриндустрии в Мадриде

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18 мая 2021, 11:45

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что на европейской туристической выставке FITUR в Мадриде Москва представит цифровой сервис Russpass.



«Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде. Она пройдет с 19 по 23 мая. На тематическом стенде, подготовленном городским комитетом по туризму, будет представлен туристический потенциал столицы», - рассказала вице-мэр.



Она уточнила, что Fitur - первое зарубежное офлайн-событие в сфере туризма, в котором Москва участвует в этом году.



«Конечно, говорить о восстановлении мирового турпотока пока не приходится. Но мы рассматриваем выставку в Испании как возможность рассказать европейской аудитории о наших сильных сторонах и последних наработках. Например, презентуем в Мадриде цифровой сервис Russpass и совместный проект с Санкт-Петербургом», - сообщила Сергунина.



Пресс-служба комитета по туризму Москвы отмечает, что столичные специалисты проведут встречи с коллегами из ведущих международных компаний, обсудят с иностранными экспертами современные тренды, наметившиеся во время пандемии, и перспективы развития делового туризма.



«На столичном стенде пройдет виртуальная выставка московской туротрасли - на мультимедийных панелях будет представлено более 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей. Также посетителей стенда ждут видеоролики о культуре, гастрономии и гостеприимстве Москвы. В рамках деловой сессии на площадке Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) презентуют программы, которые способствуют восстановлению отрасли. От России будет представлен проект Moscow Travel Hub, запущенный Мостуризмом весной 2020 года. На презентации специалисты столичного комитета по туризму расскажут, чем проект полезен для туристического бизнеса, как он помогает в переориентации на новые продукты и сервисы, содействует цифровизации отрасли», - говорится в сообщении.



Кроме того, на выставке Fitur будет представлена совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга «Два города - миллион впечатлений», направленная на продвижение туристических продуктов двух столиц среди российских и зарубежных гостей.



«Идея в том, чтобы за одну поездку турист мог посетить самые интересные для него события и достопримечательности обоих городов. Гостям выставки в Мадриде предложат познакомиться с некоторыми из них в игровой форме. Цифровой туристический сервис Russpass подготовил для всех желающих викторину - участникам нужно по фотографиям определить, в каком городе (Москве или Санкт-Петербурге) находится та или иная достопримечательность. Победителей угостят российским мороженым - любимым лакомством иностранцев», - добавили в пресс-службе.



Туристическая выставка Fitur проходит в Мадриде, в самом большом выставочном центре столицы Испании - IFEMA. В 2020 году в выставке приняли участие более 11 тыс. компаний и туристических агентств из 165 стран мира, а число посетителей установило рекорд, достигнув 261 тыс. человек.





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