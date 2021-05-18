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Когда пьяному море не по колено. Поездка на электросамокате для солиста Мариинского театра обернулась комой

, 11:43 Источник: Фонтанка.ру

Когда пьяному море не по колено. Поездка на электросамокате для солиста Мариинского театра обернулась комой

Солист Мариинского театра Давид Залеев в изрядном подпитии решил прокатиться на самокате, но не справился с управлением и оказался в коме. Сейчас врачи борются за его жизнь.

31-летний балетный танцор катался по Санкт-Петербургу на самокате, но не сумев проехать между двумя пешеходами, упал с него. Сотрудники полиции нашли его в состоянии тяжелого алкогольного отравления. При падении он получил тяжелую черепно-мозговую травму, врачи провели ему трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

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Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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