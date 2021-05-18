Сергунина: Москва подтвердила соответствие международным стандартам устойчивого развития

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18 мая 2021, 10:47

Фото: pixabay.com

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что российская столица подтвердила сертификацию по международному стандарту «Устойчивые города и сообщества».



«Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 «Устойчивые города и сообщества» и подтвердила свое соответствие мировым требованиям к уровню жизни и развитию города. Независимые эксперты оценили 68 показателей в таких сферах, как экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность. Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания. Полученный нами сертификат подтверждает, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития», - приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.



Вице-мэр отметила, что получение данного сертификата позволяет подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам ISO 37122-2019 «Умные города» и 37123-2019 «Жизнестойкие города». Уточняется, что ISO 37120 является международным стандартом, который устанавливает основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют более 100 городов в 35 странах мира. Так, среди мегаполисов, сертифицированных по ISO 37120, есть Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто.



Стандарт ISO 37120 учитывает большинство показателей, отражающих стремление города к достижению целей устойчивого развития ООН - от эффективности использования ресурсов до уровня развития городской инфраструктуры и систем городского управления. Стандартизация обеспечивает единый подход к оценке качества жизни.



Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что наличие у города сертификата по стандарту ISO 37120 учитывается в значимых международных рейтингах, которые оценивают комплексное развитие городов (например, в рейтинге «Города в движении» бизнес-школы Университета Наварры).



«Москва также воспринимается международными рейтинговыми агентствами и экспертами как город, стремящийся к открытости данных по международным стандартам», - заключил он.





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