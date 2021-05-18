Казанскую школу № 67 эвакуировали из-за сообщения с угрозами от «сообщника Ильназа Галявиева»

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18 мая 2021, 11:03 Источник: LIFE SHOT

В Казани эвакуировали школу №67 после письма с угрозой. Автор назвался сообщником Галявиева. Письма с угрозами приходят во многие учебные заведения города и полиции приходится реагировать соответственно.

«Помните, как в 175 мой сообщник прибил почти 300 кг человечины? Ахах, не думайте, что этот случай единичный, ваша школа следующая, к Вам придет знакомый Вам ученик, но жертв он постарается чтобы было намного больше! Та школа тоже получала такое письмо-предупреждение, но на него, к сожалению, или к счастью, никто не обратил внимания. Что ж, выбор за Вами. Желаю Вам приятно вместе с Вашими учениками провести последние счастливые деньки!", - написал аноним, который, похоже, не особо силен в орфографии.

Правоохранительные органы отреагировали четко. Всех детей и педагогов вывели на улицу. Здание оцепили, рядом дежурили пожарные и скорая. Как выяснилось, вызов был ложным, сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Личность отправителя письма с угрозами устанавливается.

Лжеминирования школ в Казани продолжаются уже несколько дней — было несколько случаев, когда подростки решали проверить работу служб безопасности, а заодно и устроить себе выходной день.

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