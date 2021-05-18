В Москве подросток выпрыгнул из окна на глазах у полиции
18 мая 2021, 10:43Источник:
Канал 112
В Москве подросток выпрыгнул из окна на глазах у полиции. Ранее он угрожал матери, а полицейские просто не успели ничего сделать. Подросток живой, но находится в реанимации.
Ребенок вел себя не адекватно, устроил истерику, был агрессивен и угрожал выпрыгнуть с седьмого этажа. Тогда мать была вынуждена вызвать полицию, поскольку справитьс подростком самостоятельно не могла. Правоохранители приехали на вызов, но пока полицейские связывалась с дежурной частью, мальчик прыгнул вниз.
Скорая помощь оперативно доставила мальчика в реанимационно отделение. Ранее он привлекался за хулиганство и хранение наркотиков.
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