Челябинским школьникам разрешили не соблюдать в жару дресс-код

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18 мая 2021, 09:09 Анна Семенова

В жаркий день шерстяную юбку можно заменить на льняную. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Плотные юбки и пиджаки можно заменить на легкие вещи

О проблеме пишет сайт «Челябинск Сегодня». Родители южноуральских школьников беспокоятся о самочувствии своих чад в аномально жаркие дни. Сейчас проходят многочисленные контрольные, а дети сидят в классах без кондиционеров в форме – плотных пиджаках, юбках и брюках. С уроков приходят изможденные, вспотевшие.

Некоторые образовательные учреждения в связи с жарой уже сократили время урока. Где-то объявили послабления с требованием носить школьную форму.

В министерстве образования данную ситуацию прокомментировали так: родители должны одевать ребенка по погоде. Всегда можно заменить шерстяную юбку и костюм на подобные, но легкие вещи из натуральных тканей.

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