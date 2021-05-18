Челябинским школьникам разрешили не соблюдать в жару дресс-код
18 мая 2021, 09:09 Анна Семенова
Плотные юбки и пиджаки можно заменить на легкие вещи
О проблеме пишет сайт «Челябинск Сегодня». Родители южноуральских школьников беспокоятся о самочувствии своих чад в аномально жаркие дни. Сейчас проходят многочисленные контрольные, а дети сидят в классах без кондиционеров в форме – плотных пиджаках, юбках и брюках. С уроков приходят изможденные, вспотевшие.
Некоторые образовательные учреждения в связи с жарой уже сократили время урока. Где-то объявили послабления с требованием носить школьную форму.
В министерстве образования данную ситуацию прокомментировали так: родители должны одевать ребенка по погоде. Всегда можно заменить шерстяную юбку и костюм на подобные, но легкие вещи из натуральных тканей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.