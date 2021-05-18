Арт-квартирник: как искусство становится доступным каждому

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18 мая 2021, 08:57 Наталья Полянская

new.vse42.ru

Сегодня арт-квартирник – это не только новый формат интеллектуального общения, но и приобщение молодёжи к искусству. Музеи и галереи уже уходят в прошлое. Как легко и атмосферно можно коснуться прекрасного и обсудить картины и стихотворения с интересными людьми?



Как вообще обстоят дела с этим явлением? Раньше квартирниками называли обычные посиделки под музыку дома у кого-то из друзей. Кто-то играл на гитаре, приносил магнитофон и все просто веселились. Сейчас же «квартирник» приобрёл совершенно новую форму существования. Для того, чтобы организовать это мероприятие нужно арендовать помещение, например студию. Далее требуется найти хедлайнера по выбранной тематике. Также приглашаются главные гости: начинающие или уже известные современные художники, поэты, музыканты. Тематику можно и совмещать, ориентируясь на хронометраж. Деятели искусства начинают читать стихотворения, играть свои произведения. В то время как посетители могут общаться с приглашенными поэтами, художниками. Самым важным элементом является факт неформальной обстановки и живого общения.

«Слушали сказки Пушкина в окружении творческих людей. Как тут может не понравиться? Кое-что нарисовали там, кое, что я нарисовал дома по впечатлениям и фотографиям. В общем арт-квартирник дело хорошее, если есть возможность.» : - рассказывает один из посетителей арт-квартирника в своём блоге.

Арт-квартирник – это всегда свободная и творческая атмосфера. Это мероприятие всегда интересно нынешней молодёжи, оно не остаётся без внимания. Впервые такой формат стартовал в галерее «Здесь на Таганке" еще в 2016 году. В прошлом году одним из самых известных событий в формате арт-квартирника была презентация новой инсталляции известной современной художницы Маши Янковской под названием «Тактильный контакт".

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