В Челябинской области коров хотят отправлять на штрафстоянку

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18 мая 2021, 07:20 Анна Семенова

Оставил корову без присмотра - найдешь ее на штрафстоянке. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В городе Верхний Уфалей каждый год возникают проблемы из-за рогатого скота, который гуляет сам по себе

В прошлом году в сети можно было найти видео, как несколько коров напали на людей прямо во дворе жилого дома. Женщина и мужчина получили многочисленные травмы. Люди вызвали полицию. Но рогатые пошли в атаку и заставили сотрудника правоохранительных органов спасаться бегством.

Все это может показаться смешным, но только не жителям Верхнего Уфалея, где все и произошло. Каждый год в летнее время здесь возникает одна и та же проблема: владельцы скота не желают тратиться на пастуха и коровы бродят сами по себе.

Администрация города предложила решение проблемы: открыть штрафстоянку для коров! Правда сделают это не силами мэрии, но тем, кто захочет организовать новый бизнес, окажут всестороннюю поддержку.

Кстати, штраф за выпас животных на непредназначенных для этого местах, составляет 1-3 тысячи для граждан, 5-15 тысяч для должностных лиц, а юрлицу и вовсе светит от 50 до 100 тысяч.

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