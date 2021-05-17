Как цифровые технологии «давят» на человека

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17 мая 2021, 19:16 Мария Соколова

Фото: cоцсети

С момента пандемии мы стали использовать больше гаджетов, чтобы работать дольше, создавая когнитивную нагрузку, которая сильно нагружает наш мозг. Как это исправить?

Когда в нашу жизнь вошла удаленная работа, мы полностью положились на цифровые технологии, чтобы поддерживать связь друг с другом и делать работу.

Новый опрос из Microsoft отслеживал привычки более 30 000 пользователей в 31 странах за последний год, и результаты удручают.

"Люди тратят на еженедельные собрания в Teams на 148% больше", - сообщает Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft. "Среднестатистический пользователь отправляет на 42% больше чатов в нерабочее время и на 200% больше чатов по выходным. В феврале 2021 года наши клиенты получили на 40 миллиардов писем больше, чем в феврале 2020 года."

Цифры соответствуют личному опыту Спатаро. Он и его команда, безусловно, проводят больше времени перед экранами. По его словам, сотрудники посещают все больше и больше встреч - иногда без надобности - просто чтобы продемонстрировать, что они присутствуют и вовлечены. Спатаро говорит, что у него "больше личных встреч, чем когда-либо в моей жизни", это он объясняет «основным принципом: люди жаждут общения». Все время, проведенное в сети, создает когнитивную нагрузку на наш мозг.

Краткосрочные перерывы между работой

Хорошая новость заключается в том, что простой 10-минутный перерыв может смягчить воздействие гаджетов, но только при условии, если вы правильно используете время отдыха.

Если вы делаете перерыв, то сделайте что-то вроде медитации, чтения, рисования - все, что помогает перезагрузить ваш мозг, чтобы это было что-то помогающие вам расслабиться. После перерыва вы будете более задействованы и сформированы на рабочих задачах.

Огромная рабочая нагрузка, усугубляемая тем фактом, что виртуальная работа часто бывает более сложной и требует много времени, может сделать перерыв на медитацию невозможной роскошью. Но есть существенные преимущества; период альфа-волн восстанавливает когнитивные функции и может сделать вас более продуктивным.

Спатаро говорит, что Microsoft пытается решить проблему когнитивной перегрузки видеочата путем разработки новых функций программного обеспечения. Он указывает на «режим вместе», виртуальный фильтр в Teams, который помещает участников собрания на общий фон (Zoom представил аналогичный вариант, названный иммерсивными сценами). Удаляя отдельные рамки и фон участников, фильтры стремятся уменьшить часть подсознательной обработки, занимающей когнитивное пространство.

Но проблема снижения интенсивности цифровых технологий - это не только настройка платформ для видеочатов. Отчасти проблема, по словам Спатаро, заключается в том, что через год после начала пандемии мы все еще пытаемся воспроизвести наши старые модели работы в радикально новой домашней обстановке.

"Это не работает. Мы вступили в новую эру », - говорит он. «Нам нужны новые привычки, новые практики, новое культурное понимание. Нам нужно научиться новым навыкам и образцам, а также создать новые культурные нормы». Вместо того, чтобы рассматривать рабочих как «роботов на фабрике», мы должны строить новую культуру.

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