Черная дыра в движении

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17 мая 2021, 18:50 Мария Соколова

Фото: cоцсети

Астрономы обнаружили движущуюся сверхмассивную черную дыру.

Ученые давно предположили, что сверхмассивные черные дыры могут блуждать в космосе, но поймать их на месте оказалось непросто.

Астрофизики не ожидают, что большинство сверхмассивных черных дыр будет двигаться; они обычно довольствуются тем, что просто стоят на месте. Они настолько тяжелые, что их сложно заставить двигаться. Тут можно провести аналогию, шар для боулинга сложнее сдвинуть с места, чем футбольный мяч.

Ученые работали над наблюдением этого редкого явления в течение последних пяти лет, сравнивая скорости сверхмассивных черных дыр и галактик. Они утверждают, что скорость черных дыр и скорость галактик будет одинаковой. Если у они не будут совпадать, это означает, что черная дыра была нарушена.

Первоначально исследовались 10 далеких галактик и сверхмассивные черные дыры в их ядрах. Они специально изучали черные дыры, содержащие воду в своих аккреционных дисках - спиральных структурах, которые вращаются внутрь к черной дыре.

Когда вода вращается вокруг черной дыры, она производит подобный лазеру луч радиосвета, известный как мазер. При исследовании с использованием комбинированной сети радиоантенн с использованием метода, известного как интерферометрия с очень длинной базой (РСДБ), мазеры могут помочь очень точно измерить скорость черной дыры.

Черная дыра находится в центре галактики J0437 + 2456, на расстоянии 230 миллионов световых лет от Земли. Его масса примерно в три миллиона раз больше, чем у нашего Солнца. Сверхмассивная черная дыра движется со скоростью около 110 000 миль в час внутри галактики J0437 + 2456.

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