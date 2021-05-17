После выхода из МКС Россия запустит свою космическую станцию

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2021, 18:45

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что наша страна в дальнейшем может выйти из проекта МКС. Взамен этому государство готовит создание собственной космической станции после 2024 года.



Состояние Международной космической станции оценивается как неудовлетворительное. Она требует серьёзного технического обследования, чтобы исключить аварийных ситуаций и проблем. В этом году станции исполняется 23 года. В её работе стали очень часто возникать сбои, так как порядка 80% оборудования выработало свой ресурс.



В ближайшее время к МКС будет пристыкован российский модуль «Наука». Он заменит модуль «Пирс». Через три года американцы планируют пристыковать ещё несколько модулей, которые будут выполнять функцию космического туризма. Когда МКС закроют, она будет использоваться в коммерческих целях.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости