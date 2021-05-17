В Подмосковье раскрыты схемы хищений миллиардов рублей при проведении капитального ремонта домов

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17 мая 2021, 15:26

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ежегодно на счета региональных Фондов капитального ремонта (ФКР) поступают миллиарды рублей, но далеко не всегда эти деньги тратятся по назначению. Так, в последние годы контролирующими органами были замечены нецелевые расходы в Санкт-Петербурге и Кирове. В 2018 году Генеральная прокуратура выявила 12 700 нарушений в деятельности ФКР Кирова, заявив о возбуждении 105 уголовных дел. Крупнейший рынок капитального ремонта в России — Подмосковный — расходует более 20 миллиардов рублей в год. В Московской области раскрыли схемы работ с подрядчиками и хищения денег, которые жители области платят за ремонт своих домов.



Предприниматель Иван Молодцов является свидетелем по уголовному делу о растрате 27 млн рублей Фонда капремонта Московской области.



«В ФКР Московской области на протяжении нескольких лет отрабатывается схема по хищению средств через «своих» подрядчиков. В предыдущие годы я работал с ФКР, систему знаю досконально», - сообщил бизнесмен.



Он также рассказал о наличии у него документов о крупнейших аферах и хищениях в Фонде капремонта Подмосковья.



«Схемы хищений денег Фонда поразительно просты. Например, в акты вписываются работы, которые на деле никто не выполнял. Классика - написать в документах, что для ремонта устанавливались строительные леса: их же все равно перед приемкой разбирают. Или завысить объемы работ», - рассказал Молодцов.



По его словам, для проведения финансовых махинаций к объемам работ на одном из домов в Мытищах приписали площадь более трех подъездов.



«Обнаружив завышение объемов работ, я подал заявление в управление экономической безопасности ГУ МВД по Московской области. Из ГУ МВД мое письмо спустили в полицию Мытищ, а оттуда пришел весьма показательный отказ в возбуждении уголовного дела», - сообщил предприниматель.



В документах о приеме работ правоохранительными органами были обнаружены поддельные подписи и печати. Полицейские сообщили, что в адрес руководства подрядчиков неоднократно направлялись требования о явке на опрос, однако последние не явились, на телефонные звонки не отвечают…».



««На основании вышеизложенного и учитывая, что срок проведения проверки истек, а достаточных данных, указывающих на наличие состава преступления, не получено, отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ», - говорится в официальном ответе полиции.



Известно также, что в руки журналистов попали документы, которые свидетельствуют о возможном завышении объема работ на 46,5 млн рублей при проведении капитального ремонта в шести домах Мытищ, Химок и Фрязино. По трем объектам Следственный комитет и МВД уже проводят проверки, по одному - возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых пока нет.



В 2018 году предприниматель Иван Молодцов сам стал одним из генеральных подрядчиков подмосковного ФКР. Он рассказал, что иметь этот статус не только почетно, но и экономически выгодно.



«Генеральные подрядчики часто - «фирмы-прокладки»: они получают от фонда деньги, снимают свой процент, а выполнение работ перекладывают на субподрядчика. Если в 2017 году процент генподрядчика в Подмосковье составлял 7,49%, в 2018-м — 8,5%, то сейчас эта цифра документами не регулируется, и генподрядчик может забирать себе и 25%, и 35%. А на остаток ты должен как-то все отремонтировать и не остаться в минусе. Соглашаясь стать генподрядчиком, я понимал, что никто не наживется на моей работе», - отметил подмосковный бизнесмен.



В феврале 2021 года УФАС Московской области заявило о сговоре регионального Фонда капремонта с администрациями 21 муниципального образования: Балашихи, Одинцова, Мытищ, Наро-Фоминска, Химок, Сергиева Посада и других. Сообщалось, что стороны «достигли соглашения по заключению договоров на проведение капитального ремонта многоквартирных домов без предусмотренных законом торгов».



В ведомстве подчеркнули, что контракты в рамках сговора заключались в 2018–2019 годах. Суммарно на счета всех перечисленных компаний в период возможного «сговора» поступило более 24 млрд рублей.





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