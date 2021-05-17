Собянин открыл городской Центр повышения квалификации и переподготовки врачей

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17 мая 2021, 15:07

Фото: соцсети

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Кадровый центр департамента здравоохранения столицы.



«Мы в Москве создали достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации. Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно, связано со здоровьем москвичей», - сказал Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что в укрепление материальной базы системы здравоохранения вкладывают большие ресурсы, очень важен уровень знаний врачей, медсестер и в целом кадрового резерва здравоохранения.



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в новом Кадровом центре созданы все условия для повышения квалификации медицинских специалистов.



«Аккредитация построена по всем разделам, включая практические навыки. Это позволяет в конечном итоге повысить качество диагностики. Это все отражается на здоровье граждан. Этот центр - еще одна составляющая, изюминка в целом в системе московского здравоохранения, российского здравоохранения. Мне кажется, что та коммуникация, которая была и ведущих специалистов федерального уровня, и московских специалистов, позволила создать такой хороший качественный и инновационный центр», - отметил министр.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что Кадровый центр создан на базе Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения. Он станет единой площадкой оценки профессиональных навыков специалистов с высшим медицинским образованием в системе здравоохранения города.



В центре будут проводить обязательные и добровольные процедуры аккредитации и аттестации специалистов с высшим медицинским образованием. Кроме того, здесь будет осуществляться входной контроль при трудоустройстве в городские медицинские организации.



Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. Для размещения Кадрового центра было подобрано пятиэтажное здание, где провели капитальный ремонт, а прилегающую территорию благоустроили. В центр поставлено более 1,1 тыс. единиц симуляционного, медицинского и иного оборудования, в том числе для оснащения 31 симуляционнной станции.



Уточняется, что в 2021 году обучение по программам повышения квалификации и переподготовки прошли 7 тыс. 572 врача, в том числе 2 тыс. 640 специалистов - в Медицинском симуляционном центре. Заработная плата врачей сегодня в среднем составляет 162 тыс. руб. в месяц.





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