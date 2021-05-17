Творческая деятельность стала доступна для нейросетей

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17 мая 2021, 15:05 Ирина Галибина

Фото: cоцсети

В современном мире нейросеть способна создавать профессиональные журналистские тексты. Искусственный интеллект уже пишет и музыкальные произведения.

Первая музыка с помощью нейросети была создана в 1957 году в Bell Laboratories. 17 секунд длилась композиция, автор Ньюман Гутман которой назвал ее The Silver Scale («Серебряная чешуя»).

В 2015 году вышел альбом «Neurona» с четырьмя песнями в стиле Nirvana, стихи для которых были сгенерированы нейросетями.

В 2016 году разработчики Яндекса выпустили альбом «Нейронной обороны». В него вошли 13 песен в стиле «Гражданской обороны», тексты сочинил искусственный интеллект.

В апреле 2019 году появилась нейросеть от OpenAI Musenet. Она может сочинять четырехминутные композиции на десяти инструментах и комбинировать стили «от Моцарта до Beatles». Нейросеть была обучена на огромном массиве MIDI-записей.

Также в апреле, но уже 2020 года, компания OpenAI выпустила Jukebox — нейросеть, которая генерирует музыку в различных жанрах. Она может сгенерировать голоса, музыкальные инструменты.

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