Мнение: В Латвии у выпускников школ знания латышского языка ухудшаются

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17 мая 2021, 15:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Интересную точку зрения высказал латвийский профессор Янис Икстенс: он считает, что у выпускников средних школ знания латышского языка драматически ухудшается. И речь идет о латышских школьниках.

По словам профессора, проблема – не только плохое владение латышским в среде русскоязычных: у латышских школьников знания существенно ухудшились.

«Этот разговор ушел в проблематику русского и латышского языков, но не меньшая проблема – латыши и латышский язык. И как человек, который долгие годы сталкивается с выпускниками латышских средних школ, я в своей практике вижу, что эти языковые навыки драматически ухудшаются. И в последние 5-5 лет есть значительная часть студентов высших школ, для которых латышский язык родной, но фактически они пишут по-английски латышскими словами. Это, на мой взгляд, бомба с часовым механизмом. И вопрос этот нужно срочно решать!», - уверен латвийский профессор.

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