Премьер-министр Латвии: я не устал руководить

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17 мая 2021, 15:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Уже давно нет особого секрета, что большинство латвийцев не испытывают особого восторга от работы правительства: в последнее время все чаще происходят смены одного министра на другого. А что касается вакцинации в стране, то тут только сам премьер-министр, видимо, может разобраться.

Как оказалось, распределение должностей между партиями в коалициях – утомительный вопрос, который отвлекает премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша от основной работы.

По мнению премьер-министра, вопрос о перераспределении должностей в настоящее время неуместен: «Стране это совершенно не нужно. У нас много других вызовов – кризис, начатые реформы, перераспределение финансов. Но я ничего не могу поделать: если партнеры по коалиции начинают думать о должностях, нам нужно вернуться к этим переговорам. Кто сказал, что я устал руководить правительством? Не устал и готов работать!», - заявил латвийским СМИ г-н Кариньш.

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