Глава Службы госбезопасности Латвии обеспокоен идеологией социализма среди молодежи

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17 мая 2021, 14:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Служба государственной безопасности Латвии обеспокоена тем, что в молодежной среде страны распространяется идеология социализма и коммунизма. Об этом латвийским СМИ рассказал начальник СГД Латвии Нормундс Межвиетс.

По мнению начальника СГБ, в их поле зрения находятся отдельные личности, которые в латышском обществе, особенно в молодежной среде, распространяют идеи социализма и коммунизма. Обращение отдельных юношей к упомянутой идеологии, по мнению аналитиков СГБ, в основном связано с «поисками себя». Однако важным является то, что молодые люди не понимают «преступлений, которые были совершены при коммунистическом режиме».

«Преступлениям, совершенным против человечности во имя коммунистической идеологии, уделяется гораздо меньше внимания, чем преступления, которое совершили нацисты. Я говорю о западном информационном пространстве.», - считает г-н Межвиетс.

Вот почему молодое поколение стран Европы использует лозунги социализма и коммунизма.

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