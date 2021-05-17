Латвийский публицист об эпидемии: меня всегда очаровывает страх перед хаосом

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17 мая 2021, 14:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Lato Lapsa FOTO: Ieva Makare / LETA

Кто только не высказался в Латвии по поводу коронавируса! Вернее, работе латвийского правительства в период пандемии. Известный латвийский публицист Лато Лапса высказал свою точку зрения.

«Меня всегда очаровывает страх перед хаосом, который может возникнуть в случае введения планов А, Б, С, Д и Е. Мы живем в хаосе уже год. У нас правительство, которое каждые две недели принимает решения, что являются необоснованными, необъяснимыми, а некоторые из них просто идиотскими, часть их может быть нормальной, но без разъяснений, поэтому и она кажется полуидиотской. В таких обстоятельствах несколько смешно запугивать людей хаосом, к которому может привести падение правительства. У нас никогда еще в независимой Латвии не было такого, чтобы президентский рейтинг был отрицательным в течении нескольких месяцев, поэтому в таких условиях говорить: «Ой, не трогайте, а то будет еще хуже», ну как может быть еще хуже? У нас были десятки свергнутых правительств, и ни после одного свержения в стране не было такой ситуации, когда на следующий день в кранах вдруг пропала вода, а в лампочках электричество! Они же не уедут сразу в деревню! Существует же система, когда свергнутое правительство продолжает свою работу, «зарабатывает денежку» и, возможно, больше думает о своем будущем, но что нам с того?»

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