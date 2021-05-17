Южноуральцев приглашают отметить День предпринимателя

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2021, 13:35 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Праздник пройдет 27 мая в Челябинске.

Программа Дня предпринимателя рассчитана на тех, кто уже ведет свой бизнес и тех, кто только планирует открыть свое дело. Запланировано множество мероприятий: выставка товаров, услуг и инноваций, выступления экспертов и обсуждения, обучение производительности труда в рамках игры «Фабрика процессов», ярмарка-дегустация, лотерея. Будут организованы отдельные площадки по молодежному и женскому предпринимательству, площадка для детей.

Гости праздника смогут познакомиться с активными бизнесменами региона, найти клиентов и партнеров, а также заявить о себе. Подробности о Дне предпринимателя опубликованы на сайте businessday74.ru.

Организаторами мероприятия являются региональный центр «Мой бизнес», Челябинское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Фонд развития промышленности Челябинской области при поддержке правительства Челябинской области. Титульный партнер — ПАО Сбербанк; генеральный партнер — АО АКБ «НОВИКОМБАНК»; официальный партнер — ООО «Практик-центр»; партнеры — банк «Открытие», ПАО Промсвязьбанк. Генеральный информационный партнер — радиостанция Business FM Челябинск. Информационные партнеры – медиахолдинг «Гранада Пресс», ОТВ.

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