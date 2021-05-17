Экология в мире: угроза Чернобыльской АЭС и режим ЧС в Коми

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2021, 13:23 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экологи вновь бьют тревогу. Нелёгкой выдалась прошедшая неделя для республики Коми, там случилась настоящая экологическая катастрофа. Нефтяное пятно уже приближается к руслу реки Уса, а дальше продолжит своё движение в Арктику. Сейчас в городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в приток Усы, реку Колва. В другом субъекте нашей необъятной родины – Хакасии - против разработки месторождения угля Аскизское восстала вся общественность, которая собирается единым фронтом выступить против угледобытчиков. По соседству в Красноярске экоактивисты подали в суд на власти края. Ответчиками по иску являются губернатор Александр Усс и другие высокопоставленные лица. Наша западная соседка Украина также отметилась в чёрном антиэкологичном списке. В Чернобыле появилась угроза повторной радиоактивной аварии. Учёные отмечают восстановление ядерных реакций на Чернобыльской АЭС спустя 30 лет после катастрофы.

В республике Коми – экологическая катастрофа. Нефть уже заходит в Усу, а дальше продолжит своё движение в Арктику. Сейчас в городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва. По данным МЧС, источник утечки находится в районе дюкерного перехода Ошского нефтяного месторождения на территории Ненецкого АО, в четырех километрах от границы с Республикой Коми. Работу нефтепровода приостановили. Компания ЛУКОЙЛ-Коми уже признала нефть своей. 12 мая на её сайте появилось сообщение об обнаружении «утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения».

Поскольку из нефтепровода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вытек как минимум суточный объём нефти, хотим поинтересоваться: а как поживает судебный процесс, который эта компания развернула против Правительства, чтобы избежать оплаты ущерба 2,2 млрд рублей, которые ей насчитали осенью за порчу 90 га почв и лесных насаждений Усинского лесничества? И как это соотносится со свежими заявлениями Владимира Путина и Михаила Мишустина о необходимости усиления ответственности недропользователей, в том числе уголовной? Хотели бы напомнить, что компания «ЛУКОЙЛ-Коми» в своем судебном иске против суммы нанесенного природе ущерба обвинила первых лиц государства в использовании штрафов как «инструмента подавления экономической самостоятельности и инициативы». Об этом сообщает портал «Зеленый змий». Судебная компания, развернутая юристами Вагита Алекперова, направлена на отмену ряда постановлений Правительства, которые определяет возмещение вреда, причинённого почвам, водоёмам и лесам: якобы они противоречат Конституции.

Экологи и общественность Сибири встают с колен и начинают бескомпромиссную борьбу за сохранение окружающей среды. Роснедрам в оппозицию встала Хакасия. Власти республики публично выступили против проведения аукциона на право пользования лицензионным участком в пределах месторождения угля Аскизское. Они объявили, что подготовлено письмо в адрес главы Роснедр Евгения Киселёва с требованием отменить предстоящие торги. К данному делу привлечена общественность, на 27 мая уже назначен народный сход. Предполагается что жители региона выступят единым фронтом против угледобытчиков. Хакассия задыхается от угольной пыли и страдает от других не менее опасных последствий добычи угля. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Наконец то чиновники взялись за голову и встали на сторону народа в споре с алчными горнодобывающими компаниями. По мнению властей появление нового угольного разреза негативно повлияет на экологическую обстановку в Аскизском районе, и без того находящуюся в плачевном состоянии. Власти учли и высокую социальную напряжённость. Из-за угледобычи на поверхность поднимается большое количество метана, что уже привело к множеству возгораний в районах, где разрабатываются угольные разрезы. И площадь этих пожаров достоверно неизвестна. В особо сложных жизненных условиях по вине угледобытчиков оказалось коренное население Хакасии.

По соседству, в Красноярске местные активисты-экологи из движения «За чистое небо» подали в суд на власти края, обвинив их в преступном бездействии при решении экологических проблем. Ответчиками выступают губернатор Александр Усс, глава правительства Юрий Лапшин, его заместитель Николай Зуев, а также региональные министерства экологии и промышленности. Об этом пишет «НИА Экология».

«Мы перестали верить в то, что этот воздух не вредит нашему здоровью, когда нас преследуют головные боли, когда мы задыхаемся и чаще обычного болеем. Потому мы приняли решение и будем судиться за то, что нам положено конституцией», — сообщают активисты в одной из социальных сетей. Стало известно, что на этот раз иск составлен юридически верно, поэтому проигнорировать его у судебных инстанций не получится. Как только он будет принят, любой желающий житель Красноярска сможет подать аналогичный иск к властям от своего имени. Предстоящее дело станет хорошей проверкой работы российской судебной системы. Выясним, способна ли она принимать справедливые и законные решения.

О том, что Красноярский край является одним из наиболее неблагоприятных с точки зрения экологии, а его столица лидирует в рейтинге топ-15 самых загрязнённых городов. Здесь режим «чёрного неба» объявлялся 4 раза только в этом году, причём один из них он продлился целый месяц.

Из соседнего, недружественного России, государства – Украины - поступила весьма тревожная новость. Учёные фиксируют восстановление ядерных реакций в повреждённом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Специальные датчики обнаружили, что поток нейтронов в одном из недоступных помещений значительно увеличился. Реакции деления тлеют в массах уранового топлива, которые погребены в глубине искорёженного реакторного зала. Об этом сообщает «НИА Экология».

Сейчас специалисты изучают возможность естественного затухания вновь выявленных процессов. Если они придут к отрицательному выводу, вероятно придется вновь проводить профилактические работы. Учёные не исключают опасность повторного теплового взрыва. Но, при этом успокаивают общественность тем, что увеличение количества нейтронов идёт медленно. По их мнению, чтобы предотвратить новую катастрофу есть еще достаточно времени.

Портал Sciencemag.org сообщает, что «растущие реакции деления – это не единственная проблема, с которой сталкиваются в Чернобыле. Распад опасных веществ увеличивается из-за высокой влажности и интенсивной радиации, что образует ещё больше радиоактивной пыли».





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