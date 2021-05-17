В Челябинске запустят 26-метровый воздушный шар

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17 мая 2021, 12:52 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Мероприятие пройдет в рамках благотворительного фестиваля детства и творчества «Энергия добра» для детей-сирот.

26 мая в областном центре состоится первый общегородской фестиваль «Энергия добра». Его участниками станут 130 детей — это воспитанники школ-интернатов №9 и №13, детских центров «Акварель», «Гнёздышко», «Солнечный», «Надежда» и «Аистенок». Главная цель мероприятия — подарить детям, оставшимся без родителей, возможность творческой реализации и положительные эмоции.

Командам от каждого из 7 учреждений предстоит представить номер художественной самодеятельности в рамках творческого конкурса. Оценивать выступления будут известные артисты региона.

Кульминацией фестиваля станет установка 26-метрового воздушного шара на спортивном поле школы-интерната №9. Ребята смогут посидеть в корзине аэростата, пообщаться с аэронавтами из Федерации воздухоплавания РФ в Челябинской области и сделать памятные фотографии. Также запланированы катание на верблюде, подарки и угощения.

Добавим, что фестиваль «Энергия добра» организован Ассоциацией малой энергетики при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» и других партнеров. Мероприятие стало продолжением одноименного праздника, который с 2013 года Ассоциация малой энергетики проводит в школе-интернате №9.

Соорганизаторами фестиваля также стали Группа компаний «МКС», строительная компания «НИКС», сеть клиник «Линлайн», кейтеринговая компания «Дело вкуса», компания «Мой шар», федеральная сеть «Фианит Ломбард» группы компаний «Микар», рекламно-производственная группа «Giraf pro», Региональный центр технического творчества и радио «Комсомольская правда».

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