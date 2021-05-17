Наталья Сергунина: Единый читательский билет оформили полмиллиона москвичей

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2021, 11:07

Фото: pixabay.com

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что единый читательский билет оформили свыше 500 тыс. жителей Москвы. Он предоставляет доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают более 13 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.



Единый читательский билет - это пластиковая карта со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. Получить его можно в любой городской библиотеке - вся процедура займет не более 10 минут. Для оформления взрослому читателю понадобится паспорт, а ребенку - свидетельство о рождении (билет оформляется в сопровождении взрослого с паспортом). Сообщается, что горожанам не надо регистрироваться в каждой библиотеке отдельно.



«Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 млн изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература», - приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.



В материале отмечается, что взрослая аудитория чаще всего обращается к современной литературе. На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера & Клея», которую с начала текущего года в городских библиотеках взяли 1 тыс. 215 раз. Главный герой произведения - Йозеф Кавалер, бежавший из оккупированной фашистами Праги в Америку. Там вместе со своим братом Сэмом Клеем он начинает выпускать комикс про супергероя Эскписта, который борется с гитлеровскими войсками. За книгу автор получил Пулитцеровскую премию.



Также в числе популярных оказались романы «Идти бестрепетно» и «Брисбен» Евгения Водолазкина, «На поле Фарли» Риз Боуэн, «Семейная кухня» Маши Трауб, «Насквозь» Натальи Громовой, «Странная обезьяна» Александра Соколова, «Дети мои» Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков - Дениса Фонвизина и Василия Жуковского.



У читателей в возрасте до 18 лет популярностью пользуются книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, «Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы» Владимира Бабенко, «Человек и животные» Юрия Дмитриева, «Великие писатели» из серии «Я познаю мир» и другие издания.



Самой востребованной среди маленьких москвичей оказалась книга «Юрий Гагарин» Андрея Лисаченко из серии «Вдохновляющие истории». Она повествует о том, как простой мальчик, мечтавший стать летчиком, стал первым в истории человечества космонавтом. В книге собраны истории из его детства, рассказы о семье, первых успехах и триумфе.



В апреле на портале mos.ru появился новый сервис «Библиотеки Москвы». С его помощью жители могут узнать, в какой из читален столицы есть в наличии необходимые издания, и забронировать их онлайн. Чтобы пользоваться сервисом, нужно иметь единый читательский билет и стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru.





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