ВОЗ высоко оценила программу медобследований в павильонах «Здоровая Москва»

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17 мая 2021, 10:53

Фото: mos.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что проект «Здоровая Москва» повышает осведомленность горожан о факторах риска неинфекционных заболеваний.



Она отметила важность скрининга, ранней диагностики, целью которой является снижение количества смертей и количества новых случаев заболевания.



«Необходимо отметить, что данная инициатива повышает осведомленность населения о важности и бремени неинфекционных заболеваний, а также о важности ранней диагностики некоторых заболеваний, таких как гипертония, диабет <…> и, конечно же, изменения образа жизни», - заявила Вуйнович.



Она сообщила о рекомендациях ВОЗ проходить скрининг на рак шейки матки, толстой кишки, рак груди или обследование новорожденных на предмет врожденной глухоты и некоторые другие. Согласно описанию проекта «Здоровая Москва», в перечне заявленных исследований есть исследования на выявление болезней, которые упоминает представитель ВОЗ.



«Очень хороший пример Москвы - это организация программы в парках, так как это гарантирует, что вся семья, скорее всего, соберется вместе, что повысит осведомленность всех членов семьи и сообщества в целом о факторах риска неинфекционных заболеваний», - сказала Вуйнович.



Представитель ВОЗ также указала на недостаточность исследований о рисках гипердиагностики.



«ВОЗ c нетерпением ожидает результатов московского проекта как важного вклада в региональные и глобальные знания в области здравоохранения», - добавила эксперт.



Проект «Здоровая Москва» возобновил работу в столице 11 мая. Москвичи могут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование в специально оборудованных павильонах, установленных в различных парках города. Павильоны работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных.



Чтобы пройти обследование, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, социальную карту москвича), или его копию. Предварительная запись не требуется. Если человек не прикреплен к городской поликлинике, то он может это сделать с помощью полиса обязательного медицинского страхования непосредственно в павильоне «Здоровая Москва». Пациентов принимают врачи городских поликлиник.



С пациентами, у которых выявлены отклонения, свяжутся врачи городского телемедицинского центра. Они проинформируют о возможных проблемах со здоровьем, запишут горожан на дальнейшие обследования и консультации к профильным специалистам в больницах и поликлиниках, а также будут на связи до постановки диагноза и начала лечения. Фактически врачи телемедицинского центра станут персональными помощниками москвичей, здоровье которых требует особого внимания.





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