Наталья Поклонская раскритиковала Европарламент за «наплевательское» отношение к России и международному праву

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17 мая 2021, 10:07

Фото: cоцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала опубликованные рекомендации в отношении России комитета Европарламента по международным делам.

Приводим текст ее заявления.

​​Комитет Европарламента по международным делам изрядно потрудился и на радость кому-то подготовил рекомендации к стратегии ЕС в отношениях с Россией. В этих рекомендациях члены Комитета открыто указывают на необходимость противодействия российской власти (то есть нашей стране) и поддержку гражданского общества в России. Поясню: имеется в виду «избранное» гражданское общество — то, которое против российской власти, как это было в Киеве в 2013 - 2014 гг.

По большому счёту такие рекомендации являются откровенным наплевательским отношением к огромной стране, международному праву и здравому смыслу в целом. Но если с Украиной не нужно было даже стратегий разрабатывать и хватило финансового влияния (пирожочков Нуланд), то с сильной Россией можно только стратегиями и обменяться.

Этим товарищам из Европарламента совсем не интересны права человека в России, Украине, Белоруссии и других странах. Мало того, они же сами и нарушают права людей во всём мире и России, прежде всего. В свои пресловутые санкционные списки включают всех без разбора — скоро уже доберутся до российских птичек и бабочек.

Коллеги из Европарламента так увлеклись антироссийской политикой, что оторвались от действительности современного мира.

Хочу дать совет: выстраивать отношения между странами нужно и возможно только на основе взаимоуважения друг к другу. Это единственная фраза, которая, на мой взгляд, должна быть в любой стратегии современной международной политики и дипломатии Европарламента.

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