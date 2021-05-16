Аргументы Недели Общество 13+

Военный эксперт Константин Макиенко скончался после перенесенного коронавируса

, 21:09

Военный эксперт Константин Макиенко скончался после перенесенного коронавируса
гвоздики, фото: pixabay.com

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко скончался на 53-м году жизни. Причиной смерти стало заболевание, которое усугубил коронавирус.

Ученый-аналитик, основатель ЦАСТ Константин Макиенко умер в Коммунарке на 53 году жизни. Как сообщил глава Центра Руслан Пухов, коронавирусная инфекция обострила онкологическое заболевание.

Макиенко написал множество трудов военной тематики и был настоящим профессионалом в своем деле.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью