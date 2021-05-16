Латвия: праздник песни и танца невозможно отменить

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16 мая 2021, 13:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Один из самых любимых мероприятий латвийцев – праздник песни и танца. Увы, коронавирус внес свои изменения в привычную жизнь латвийцев: например, данный праздник в прошлом году не состоялся. А в этом обязательно пройдет.

Праздник песни и танца в Латвии – грандиозное мероприятия: трибуны заполнены гостями, многочисленные латвийские танцевальные и песенные коллективы приезжают из разных уголков страны. Данное мероприятие, понятно, требует грандиозных вложений. К сожалению латвийцев, в прошлом году праздник не состоялся. А в этом?

По мнению министра образования и науки Илги Шуплинска, праздник песни и танца школьной молодежи непременно состоится, но пройдет в цифровом, видео и аудио форматах.

Некоторые жители Латвии критикуют такой подход министра к мероприятию: нужно отложить праздник песни на следующий год. Другие считают, что финансировать следует учителей, школы, а не вкладывать деньги в данное мероприятие. Более того, репетиции к празднику песни и танца в Латвии не проводились!

Мнение многих латвийцев, увы, не интересуют г-жу Шуплинску: праздник песни и танца невозможно отмени

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