Экс-министр здравоохранения Латвии: время простых решений закончилось

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16 мая 2021, 12:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Экс-министр Латвии Илзе Винькеле считает, что время простых решений закончилось, если речь идет о вакцинации.

«Я не хочу звучать брюзгой, которая критикует то, что еще недавно делала сама, но у меня есть уверенность, что время простых решений закончилось. Уже в конце мая будет видно, что волна желающих вакцинироваться начнет проседать. Надо будет хорошо подумать, как уговорить, чем мотивировать, как убедить остальных. Следует смотреть с «большими нюансами»… и ни в коем случае не кидать всех в одну «топку», смешивая тех, кто настороженно относится к вакцинам. В Латвии ощущается такая тенденция: всех, кто не хочет вакцинироваться, мы называем зомбированными, зрителями российского ТВ, вакцидиотами. Нынешнему правительству следует понять, что страхи и сомнения людей – это часть всего этого странного периода», - заявила г-жа Винькеле.

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