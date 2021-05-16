Латвийский врач: В настоящее время мало данных об эффективности вакцин

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16 мая 2021, 12:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Можно ли смешивать вакцины? В настоящее время нет научных доказательств и в целом не считается желательной вакцинация людей от коронавируса со смешиванием вакцин от разных производителей. Так считает председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

«В настоящее время единственное известное экспертам преднамеренное смешивание вакцин для исследовательских целей было в Великобритании. Более того, исследование было направлено на пожилых людей, хотя реакции на вакцины от коронавируса в большей степени выражены у молодых людей. В настоящее время Германия и Франция разрешили смешивать вакцины от разных производителей, но это делается по разным научным причинам. Пока результатов нет».

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