Латвийский врач: В настоящее время мало данных об эффективности вакцин

Можно ли смешивать вакцины? В настоящее время нет научных доказательств и в целом не считается желательной вакцинация людей от коронавируса со смешиванием вакцин от разных производителей. Так считает председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.
«В настоящее время единственное известное экспертам преднамеренное смешивание вакцин для исследовательских целей было в Великобритании. Более того, исследование было направлено на пожилых людей, хотя реакции на вакцины от коронавируса в большей степени выражены у молодых людей. В настоящее время Германия и Франция разрешили смешивать вакцины от разных производителей, но это делается по разным научным причинам. Пока результатов нет».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.