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15 мая 2021, 22:39 Источник: Минздрав РФ

Александр Потапов, фото с сайта Кремля

В субботу, 15 мая, умер академик, научный руководитель Центра им. Бурденко Александр Потапов. Об уходе известного нейрохирурга сообщается на сайте Минстерства здравоохранения. Потапову было 72 года.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства выразил соболезнования родным и коллегам Александра Потапова.

Александр Потапов - нейрохирург, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.

Он долгие годы специализировался в области нейротравматологии, работал врачом реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии.

С 1989 по 2014 г. являлся замдиректора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас – НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава России) Александра Коновалова. В декабре 2014 г. Потапов возглавил НМИЦ, а в 2019 году стал его научным руководителем.

Потапов во главе врачебной бригады института организовывал и оказывал помощь пострадавшим в результате взрыва на железнодорожной станции в Арзамасе (1988), землетрясения в Армении (1988), в вооруженных конфликтах в бывшей Югославии и др.

Потапов внес значительный вклад в изучение проблемы вегетативного статуса в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.

Он также является автором и соавтором более 400 научных работ. Потапов воспитал школу нейрохирургов: только под его руководством были подготовлены несколько десятков кандидатских и докторских диссертаций.

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