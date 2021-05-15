Католическая церковь разоблачает педофилов, но продолжение следует

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2021, 20:42

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Первые разоблачения, которые говорили о растлении детей католическими священниками, появились еще в конце прошлого века. Теперь же едва ли не каждый год раскрываются новые факты, заставляющие ужаснуться не только количеству жертв, но и безнаказанности церковников.



Католическая церковь долгое время была закрытой структурой и придерживалась политики неразглашения. Тем не менее, и в наши дни процент тех, кто молчит, тоже очень велик, а значит, проблема решаться не будет. Детей продолжают насиловать, а они по-прежнему боятся и держат язык за зубами.



Не минула сия чаша и РПЦ. Но, стоит отметить, что в нашей церкви случаи насилия над малолетними происходят гораздо реже.



Подробности шокирующей истории церковного блуда читайте в материале «Не сопротивляйся, дитя, все дела во славу творца»: как священники столетиями насилуют детей»





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