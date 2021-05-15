Аргументы Недели Общество 13+

Католическая церковь разоблачает педофилов, но продолжение следует

, 20:42

Католическая церковь разоблачает педофилов, но продолжение следует
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Первые разоблачения, которые говорили о растлении детей католическими священниками, появились еще в конце прошлого века. Теперь же едва ли не каждый год раскрываются новые факты, заставляющие ужаснуться не только количеству жертв, но и безнаказанности церковников.

Католическая церковь долгое время была закрытой структурой и придерживалась политики неразглашения. Тем не менее, и в наши дни процент тех, кто молчит, тоже очень велик, а значит, проблема решаться не будет. Детей продолжают насиловать, а они по-прежнему боятся и держат язык за зубами.

Не минула сия чаша и РПЦ. Но, стоит отметить, что в нашей церкви случаи насилия над малолетними происходят гораздо реже.

Подробности шокирующей истории церковного блуда читайте в материале «Не сопротивляйся, дитя, все дела во славу творца»: как священники столетиями насилуют детей»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Ветеран АТО Положухно: Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Россия

Ветеран АТО: Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Россия

Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Российская Федерация. Соответствующий прогноз сделал ветеран АТО Даниил Положухно, говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью