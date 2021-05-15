Несколько пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов в Самарской области

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15 мая 2021, 20:16 Источник: Интерфакс

MOD Russia, globallookpress.com

Несколько пассажирских поездов в субботу задерживаются в пути из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Толкай - Новоотрадная в Самарской области. В результате происшествия под Самарой повреждены железнодорожное полотно и опора контактной сети.

Пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщила, что из-за ЧП задерживаются пассажирские поезда №129 Красноярск - Анапа, №141 Пермь - Симферополь, №59 Новокузнецк - Кисловодск.

Пассажирские поезда №124, №144, №408 направляются в обход барьерного места через Оренбург с выходом на Уфу, а пассажиры поездов №13, №14 будут пересажены с одного в другой и будут отправлены по соответствующим маршрутам к пунктам назначения. В связи с инцидентом изменилось расписание пригородных поездов.

По данным пресс-службы Куйбышевской транспортной прокуратуры, сошли 14 вагонов грузового поезда в составе из 69 вагонов и полувагонов, груженных алюминием, древесиной.

В газете "Гудок" опубликована информация о том, что с 10 мая на перегоне начался капитальный ремонт пути.

По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело.

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