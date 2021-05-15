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Хинштейн: Ограничение работы мессенджера WhatsApp в России не обсуждается

, 19:40 Источник: ТАСС

Хинштейн: Ограничение работы мессенджера WhatsApp в России не обсуждается

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в субботу сообщил о намерении обратиться в Роскомнадзор по поводу изменения политики WhatsApp, но подчеркнул, что ограничение работы мессенджера в России после вступления в силу его новой политики конфиденциальности не обсуждается.

"Ни о каком ограничении WhatsApp в России, о блокировке и замедлении мессенджера не идет речь", - заверил парламентарий. -

Хинштейн выразил мнение, что новая политика мессенджера в области персональных данных нарушает права российских пользователей. "Оценка всему этому будет дана Роскомнадзором", - пообещал парламентарий.

Депутат в то же время признал наличие технических возможностей для блокировки WhatsApp. "Но сегодня это не обсуждается. И завтра не обсуждается", - подчеркнул Хинштейн.

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