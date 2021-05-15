Чайлдфри: современные люди выбирают жизнь без детей

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2021, 18:14 Источник: telemetr.me

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Современные медиа все больше внимания уделяют такому явлению, как чайлдфри. Внимание акцентируется на том, что человек может реализоваться в этой жизни и без рождения детей - в карьере, в благотворительности, в предпринимательстве, в творчестве. И, если раньше успешные дети были залогом обеспеченной и счастливой старости, теперь все больше пишут о том, что дети забирают - время, деньги, здоровье. В конце концов, они тоже способствуют увеличению углеродного следа на планете.



Социальное явление чайлдфри начало приобретать видимые черты еще в 70-ых годах прошлого столетия. Действительно, со временем в тех странах, в которых когда-то нормальным было иметь пять и больше детей в семье, теперь не всегда рождается даже один-два ребенка. Считается, что люди все чаще не хотят себя обременять ничем, даже детьми, да и в современной старости дети - скорее минус, чем плюс. Слишком большие наследства у родителей в развитых странах, слишком много нужно делить. А ухаживать за родителями, поражёнными, например, деменцией или инсультом, никто из детей не хочет - это ведь такая обуза, жизнь так коротка, чтобы тратить ее на это, а не на удовольствия...



Впрочем, многие люди, выбравшие путь чайлдфри, обосновывают это совершенно другими причинами. Одни желают остаться в истории не путем воспроизводства потомства, но благодаря созданию качественного продукта, способного помочь всем людям или улучшить жизнь определенной группе лиц. Другие хотят сделать карьеру, добиться успеха, реализовать свои амбиции, и отказываются вкладываться в ребенка, у которого неизвестное будущее, цинично сравнивая его с рискованной инвестицией. Кто-то считает, что людей на планете и так уже слишком много, и каждый новый человек - это удар по экологии планеты.



Не зря же недавно Конституционный суд Германии высказал, как считают многие, консолидированную точку зрения немецких властей: "В будущем даже серьезные потери свободы во имя защиты климата могут быть соразмерными и конституционно оправданными".

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