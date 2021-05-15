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Минздрав: в России зарегистрировано 5,6 млн человек, страдающих психическими расстройствами

, 16:30 Источник: ТАСС

Минздрав: в России зарегистрировано 5,6 млн человек, страдающих психическими расстройствами
Олег Салагай, фото: leadersofrussia. ru, globallookpress.com

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в субботу сообщил, что в России в настоящее время зарегистрировано около 5,6 млн человек, страдающих психическими расстройствами.

Олег Салагай, выступая сегодня на XVII съезде психиатров России, раскрыл информацию о том, что доля психиатрических, неврологических и наркологических расстройств среди заболеваний занимает около 10%.

По словам замглавы Минздрава, гражданам с такими расстройствами необходима медицинская помощь,им требуется медицинская и социальная реабилитация.

Как отметил Салагай, это довольно высокий процент и нет оснований полагать, что это бремя будет в ближайшие годы сокращаться.

Важнейшей задачей для практического здравоохранения является обеспечение качества и доступности медицинской помощи и реабилитационных процедур для с психическими расстройствами. Салагай сообщил, что сейчас увеличивается число врачей этого направления.

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